L’indiscrezione: Lykogiannis, il Cagliari resiste al Fenerbahce. E Callejon dice no

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un’importante proposta del Fenerbahce a Charalampos Lykogiannis, esterno sinistra in scadenza con il Cagliari. Due anni e mezzo di contratto per lo specialista greco più un indennizzo al club rossoblu. L’offerta era importante, ma avevamo lasciato legittimamente l’ultima parola al Cagliari. E Giulini, dopo la grande vittoria in casa dell’Atalanta, ha deciso di resistere: pur in scadenza, Lykogiannis (titolare a Bergamo) è una pedina preziosa e non si possono escludere novità relative alla sua posizione contrattuale. A proposito di Turchia: le sirene turche che vi avevamo preannunciato per Callejon ci sono state, almeno un paio. Ma l’esterno spagnolo, in scadenza con la Fiorentina, vuole scegliere con calma la prossima destinazione e non intende impegnarsi fino a giugno.

FOTO: Twitter Cagliari