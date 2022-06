L’indiscrezione: Lukaku, richiesta prestito Chelsea 10 milioni. Offerta Inter 5. Palla al centro

Premessa: i contatti tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku non sono diretti tra i club, ma solo ed esclusivamente attraverso l’avvocato Sebastian Ledure. I contatti di oggi sono stati importanti, tenendo conto della volontà di Big Rom di tornare a ogni costo all’Inter. Lui l’ingaggio se l’è tagliato, accettando i 7-7,5 milioni rispetto ai circa 15 attuali. I colloqui di oggi hanno portato a questa determinazione: il Chelsea chiede 10 per il prestito, è sceso abbondantemente rispetto alla cifra (almeno il doppio) chiesta non troppi giorni fa. L’Inter ha proposto 5 milioni, all’interno di una partita che vede Tuchel desideroso di sbrogliare questa matassa. Due cose sono sicure. La prima: Tuchel chiede che si trovi una sistemazione rapida per il colosso belga. La seconda: Lukaku non prende minimamente in esame altre ipotesi, aspetta prima che si trovi in accordo tra Inter e Chelsea. Palla al centro.

Foto: Twitter Champions League