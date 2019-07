L’indiscrezione: Lukaku, l’Inter scalpita e prepara l’offerta scritta

L’Inter non molla Romelu Lukaku. Il belga resta sempre in cima alla lista di Antonio Conte, la volontà del club nerazzurro è quella di accontentare l’allenatore consegnandogli il tanto atteso rinforzo in attacco. Intanto l’Inter è volata in tournée in Asia, Marotta e Ausilio – salvo variazioni di programma – resteranno a Milano per cercare di trovare la giusta quadratura. Il tempo stringe, ricordiamo che il mercato in entrata in Premier chiude l’8 agosto e dunque per lo United c’è sempre meno spazio per trovare il sostituto di Lukaku. La richiesta dei Red Devils per il belga è stata di 85 milioni di euro, come raccontato, ma l‘Inter scalpita e sta preparando l’offerta scritta da circa 70 milioni, con il chiaro intento di avvicinarsi alle richieste dello United e accontentare Conte.

Foto: Twitter ufficiale Premier League