L’indiscrezione: Lukaku-Inter, confermata la base sotto i 70. Sono 65 milioni + 8-10 di bonus e Romelu…

Dirittura. Il proficuo pomeriggio dell’Inter con tanto di call conference ha ormai prodotto la fumata bianca, vi confermiamo le cifre: la sorpresa, ormai non più, è che la base fissa (confermata) è sotto i 70 milioni, esattamente 65 più 8-10 di bonus. L’Inter ha fatto l’offerta cash, con sconto, rispetto all’iniziale richiesta e ha capitalizzato al massimo lo stand-by Juve dovuto alla ben nota rigidità di Paulo Dybala di accettare il trasferimento all’estero. È un grande colpo che risalta le strategie di gruppo e la caparbietà del duo Marotta-Ausilio. Relegato nel suo eremo in Belgio, ora Romelu è pronto a raggiungere Milano – al gong del mercato inglese – per mettersi a disposizione del suo nuovo club con tanto di visite e presentazione.

Foto: Premier League