L’indiscrezione: Lucchese, è fatta per Salomaa dal Lecce in prestito secco

La Lucchese, rilevata recentemente da un nuovo gruppo imprenditoriale, è attivissima sul mercato, entro domenica potrebbe annunciare 4-5 acquisti che rinforzeranno la rosa di Gorgone. La novità è rappresentata dalla firma di Henri Salomaa, esterno finlandese classe 2003 di proprietà del Lecce, che si trasferisce a Lucca con la formula del prestito secco: previsto per oggi il primo allenamento con i nuovi compagni. Salomaaa è reduce dal prestito a Caserta.

Queste le parole dell’agente Christian Bosco che cura i suoi interessi, in collaborazione con la Junique agency: “Sono certo che Lucca rappresenterà il contesto giusto in cui il ragazzo potrà mostrare le sue grandi qualità, ripagando anche la fiducia del Lecce (a cui è legato da un contratto pluriennale) e dell‘Under 21 finlandese che continua a puntare su di lui”.