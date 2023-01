Giuseppe Loiacono può lasciare la Reggina nei prossimi giorni. Per il difensore ci sono due o tre proposte provenienti dalla Serie C: il Cesena ci sta provando con una certa continuità, ma deve trovare gli accordi definitivi. Occhio all’ambizioso Pordenone che potrebbe rilanciare per assicurare a Di Carlo un difensore di qualità.

Foto: Twitter Cesena