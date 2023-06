La Cavese ha scelto il nuovo direttore sportivo per il prossimo campionato di Serie D. Dopo le trattative dei giorni scorsi finite poi in una fase di stand-by, in giornata sono stati raggiunti tutti gli accordi. Logiudice, che ha avuto un ruolo importante nella salvezza del Messina, sarà operativo a Cava dal prossimo primo luglio.

Foto: stemma Cavese