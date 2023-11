L’indiscrezione: Locatelli-Juve, in arrivo la firma fino al 2028

Manuel Locatelli rinnova. Non è una novità, i lavori erano in corso dallo scorso settembre, c’era stata la conferma del diretto interessato che aveva deciso di prolungare e di resistere a qualsiasi tentazione. Adesso ci sono gli accordi sul punto di essere siglati fino al 2028, altri due anni rispetto all’attuale scadenza. Base di ingaggio una via di mezzo tra 3 e 3,5 milioni più bonus, presto arriveranno gli annunci. Locatelli e la Juve, avanti insieme con reciproca soddisfazione.

Foto: Instagram Locatelli