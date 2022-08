L’indiscrezione: Lo Celso, forte rilancio Villarreal. Ma la Fiorentina…

Giovani Lo Celso si sta riavvicinando al Villarreal, almeno nelle intenzioni del club spagnolo. Contatti in serata, il centrocampista offensivo in uscita dal Tottenham ha dato il via libera per tornare nel club che lo ha visto protagonista. La Fiorentina, che ha Bajrami come secondo scelta, ci ha provato (dopo i recenti sondaggi del Napoli) e ci riproverà nella giornata di domani. Il Villarreal ha fretta di chiudere, vedremo la risposta viola.

Foto: twitter Villarreal