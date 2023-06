L’indiscrezione: Livakovic non è nei piani della Fiorentina

Dominik Livaković, portiere della Dinamo Zagabria e recente protagonista con la Nazionale croata, sta valutando alcune proposte di mercato. Quasi sicuramente lascerà il suo attuale club, entro questa sessione di mercato, ma non abbiamo conferme sul fatto che la Fiorentina lo stia seguendo. La Fiorentina cerca un portiere, sta valutando alcune soluzioni sia in Italia che all’estero, ma Livakovic non è nella lista del club viola. È possibile che lo abbia proposto qualche intermediario, ma su tutto il resto siamo fermo.

Foto: Instagram Livakovic