L’indiscrezione: l’ex Milan Kyeremateng alla Gelbison, c’è la firma

Colpo della Gelbison per il reparto offensivo. Si tratta di Nigel Kyeremateng, italo-ghanese classe 2000, ex Milan, Novara, Teramo e Fermana. L’attaccante si è recato poco fa nella sede del club cilentano e ha sottoscritto un biennale, assistito dal suo agente Christian Bosco. Queste alcune dichiarazioni dello stesso Bosco: “Durante la sessione di calciomercato che si è appena conclusa ho ricevuto molte offerte per Nigel, ma si è dovuto giocoforza attendere l’epilogo della vicenda giudiziaria relativa al Teramo, a cui il mio assistito era legato da altre annualità contrattuali. Sono certo che questa sarà la stagione della sua definitiva consacrazione, che gli permetterà l’agognato e meritato salto nelle categorie superiori. Ringrazio la Gelbison e il Presidente Puglisi per questa nuova opportunità”.