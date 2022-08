L’Empoli è a lavoro per Alberto Grassi. Una trattativa entrata nel vivo subito dopo pranzo. Il centrocampista lascerà Parma, sembrava a un passo dalla Samp, ma in questo momento il club blucerchiato si è concentrato su altri obiettivi, in mattinata abbiamo parlato di Lemina. E l’Empoli potrebbe essere una soluzione sempre più concreta per il centrocampista ex Napoli e Cagliari.

Foto: Instagram Grassi