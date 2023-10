Il Lecco ha deciso di esonerare Foschi, ha formulato i’offerta a Zaffaroni che entro stasera darà una risposta definitiva. È lui la prima scelta, come anticipato ieri da Sportitalia. Soltanto nel caso in cui Zaffaroni prendesse ancora tempo, verrebbero valutati altri profili come quelli di Breda e Stellone (quest’ultimo non ancora contattato).

Foto: twitter Verona