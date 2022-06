L’indiscrezione: Lecce, possibile un’operazione con la Juve. Piace Ranocchia

Il Lecce si sta organizzando sul mercato, in attesa di chiudere le prime operazioni. Possibile qualche incrocio con la Juve, dopo l’affare Olivieri che a gennaio scorso lasciò il Salento con qualche polemiche per andare alla Juve. Ci sono alcuni profili che piacciono, per esempio il centrocampista Ranocchia tornato in bianconero dopo il prestito di Vicenza, proficuo dal punto di vista personale.

Ovviamente piace anche Fagioli, che però ha un gran mercato e prima dovrà trattare il rinnovo con la Juve. E il difensore Dragusin che ha chiuso la stagione a Salerno dopo aver giocato con la Samp nella prima parte.

Foto: Twitter Juve