L’indiscrezione: Lazio, trattativa in dirittura per il baby attaccante Cogo (2006)

Il presente ma anche il futuro. La Lazio sta chiudendo alcune operazioni per il settore giovanile: dopo aver ufficializzato l’arrivo del terzino Cesari (classe 2004) dal Travestere, è in stato avanzato la trattativa con l’Este (Serie D) per l’attaccante Giovanni Cogo. Stiamo parlando di un 2006 che è entrato nel giro della prima squadra evidenziando buone qualità, la Lazio è molto vicina.

Foto: Lazio Logo