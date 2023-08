L’indiscrezione: Lazio, ripresi i contatti per Sepe (c’era già un accordo). Il retroscena su Lloris

In tarda mattinata sono ripresi i contatti tra Lazio e Salernitana per Luigi Sepe. C’era un accordo, che avevamo anticipato, adesso bisogna capire se sarà possibile inserire Fares o meno nell’operazione. Tutto questo perché il famoso confronto di ieri sera con Hugo Lloris non ha portato a sviluppi concreti. Anzi. Lotito vorrebbe, avrebbe voluto, gli sarebbe piaciuta l’idea, ma sarebbe stata un’idea tutta sua. Lloris sarebbe stato intrigato, ma avrebbe voluto capire il suo ruolo. E nessuno gli ha spiegato bene. Anzi, gli avrebbero dovuto dire che sarebbe partito alla pari con Provedel. Invece, lo staff tecnico della Lazio non avrebbe voluto mettere alla pari i due portiere mortificando quanto fatto da Provedel nella scorsa stagione. Lloris ha chiesto almeno questo tipo di garanzia tecnica che nessuno ha voluto dargli, fermo restando che la differenza economica tra un primo (Provedel) e il suo vice sarebbe stata sproporzionata. La sensazione è che sia stato perso troppo tempo al punto che la trattativa per Sepe, già con basi solide, potrebbe decollare.

Foto: Instagram Sepe