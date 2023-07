L’indiscrezione: Lazio, priorità Pellegrini. Kerkez oggi è in stand-by

La priorità della Lazio per la fascia sinistra è Luca Pellegrini. Non escludiamo che nelle prossime ore possa esserci un incontro, comunque un contatto, con la Juve per arrivare a una soluzione. Rinnovo del prestito oppure riscatto per circa 8 milioni, la strada è questa. Pellegrini nelle ultime ore ha avuto due sondaggi di Atletico Madrid e Nizza, ma la sua priorità è la Lazio. E anche Sarri vuole che si arrivi presto a una soluzione per continuare il lavoro intrapreso lo scorso gennaio. Si parla molto di Kerkez, ma oggi non è vicino, anzi si tratta di un profilo in stand-by, possibile che resti in stand-by. La Lazio oggi non spende 15-16 milioni per un altro terzino, vuole prima sbrigare la pratica Pellegrini. Kerkez ha pubblicato un post social tra sabato e domenica, come se fosse imminente il suo trasferimento. Non è così, almeno in queste ore.

Foto: Instagram personale