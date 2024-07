L’indiscrezione: Lazio, primi contatti con il Sassuolo per Laurienté

La Lazio si prepara ad accogliere il centrocampista svincolato Castrovilli, sorpresa di ieri, che chiude i giochi in quel reparto (al massimo potrebbe esserci un’uscita). Adesso la ricerca sull’esterno offensivo proseguirà: vi avevamo parlato a sorpresa di Armand Laurienté, in uscita dal Sassuolo. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra i club, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus. Bisogna aggiungere che su Laurienté ci sono altri club, in Italia e all’estero, ma per lui la Lazio sarebbe una destinazione gradita.

Foto: Instagram personale