L’indiscrezione: Lazio, piace Caputo ma emergono dubbi. Le ultime su Cabral

Oltre un mese fa abbiamo raccontato del gradimento Lazio nei riguardi di Ciccio Caputo, oggi alla Samp, come vice Immobile. E confermiamo. Soltanto che negli ultimi giorni sono emersi dubbi e perplessità, non collegati all’eventuale accordo con la Samp ma ai problemi recenti che hanno portato l’attaccante a saltare diverse partite per infortunio.

Caputo resta in lista, ma con qualche convinzione in meno. Le ultime su Jovane Cabral: il riscatto dallo Sporting Lisbona è inferiore rispetto alle cifre circolate negli ultimi mesi, si può fare a 4-5 milioni. La Lazio aveva deciso di non riscattarlo, ma spenderà una riflessione.

Foto: Twitter Sampdoria