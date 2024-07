L’indiscrezione: Lazio, oggi confronto decisivo con Immobile. Su Greenwood…

La Lazio partirà nelle prossime ore per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma prima dovrà risolverà in un modo o un altro il caso Immobile. Possibilmente in un modo (il divorzio) visto che reciprocamente il ciclo viene considerato chiuso e ripartire senza convinzione non avrebbe senso. La Lazio aspetta una proposta ufficiale del Besiktas dopo aver abbattuto il costo del cartellino. Potrebbe bastare una cifra irrisoria, vedremo gli sviluppi. E non possiamo escludere che sia Immobile a favorire la svolta, rinunciando a qualcosa pur di favorire la soluzione turca. Ripetiamo: andare avanti tanto per a nessuno conviene. Vedremo se intanto il Besiktas metterà sul tavolo almeno una parte della cifre simbolica che serve. Questione Greenwood: la Lazio è al corrente che tra Manchester United e Olympique Marsiglia c’è un accordo totale, manca soltanto il sì del diretto interessato. Il sì non è ancora arrivato per i noti fatti, la Lazio ha seguito la vicenda in nottata con un intermediario italiano. Se Greenwood accetta c’è poco da fare, altrimenti la situazione andrà monitorata.

Foto: Instagram Lazio