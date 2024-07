L’indiscrezione: Lazio, le verità su James Rodriguez. E la tempistica su Laurienté

James Rodriguez è stato accostato alla Lazio nelle ultime ore. Abbiamo verificato e non abbiamo tracce di una proposta davvero concreta e di una trattativa minimamente abbozzata. Sarà stata un’idea di qualche intermediario, per il momento ci fermiamo qui. La Lazio resta sempre forte su Armand Laurienté, l’obiettivo che abbiamo indicato e anticipato da giorni e giorni. Ci sono già stati i primi contatti con il Sassuolo ed è stata raggiunta un’intesa di massima con gli agenti dell’esterno offensivo. L’idea è quella di prendere un esterno dal piede invertito che possa giocare sia a sinistra che a destra. Proprio nelle ultime ore è stata fatta una riflessione se prendere una punta centrale oppure un esterno offensivo, la tendenza è quella di responsabilizzare Castellanos senza ombre. Fino a quando sarà così, il mercato merita attenzione perché cambia ogni giorno, si cercherà di coprire un altro ruolo. E proprio per motivo è previsto un incontro con il Sassuolo sulla strada che porta a Laurienté per migliorare l’offerta avvicinandosi ai 15 milioni più 1 di bonus (la richiesta emiliana). Potrebbero esserci novità prima del prossimo weekend.

Foto: instagram Copa America