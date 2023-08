L’indiscrezione: Lazio, le ultime su Ricci e sul terzino sinistro

La Lazio si prepara ad accogliere Gustav Isaksen: entro domani la documentazione sarà completata e poi l’esterno del Midtjylland potrà sbarcare a Roma per svolgere le visite con il suo nuovo club. Un colpo importante, fortemente voluto per le potenzialità di un calciatore che con Sarri può compiere il definitivo salto di qualità. Capitolo regista: Samuele Ricci resta l’obiettivo primario, al netto di molti nomi – alcuni non verosimili – fatti nelle ultime settimane. La Lazio vuole completare l’operazione Isaksen e poi tornerà alla carica con il Torino, aumentando l’offerta e facendo tutto ciò che serve per regalare il regista all’allenatore toscano. I sondaggio per Hjulmand, come raccontato, erano stati soltanto di curiosità visto che il regista del Lecce era già sul punto di andare allo Sporting Lisbona. Capitolo terzino sinistro: la Lazio sta sempre osservando le evoluzioni legate al rinnovo di contratto di Mario Rui, ma allo stesso tempo continua a lavorare per Luca Pellegrini. Quest’ultimo ha messo in stand by qualsiasi tipo di trattativa, aspetta ancora la Lazio, c’è l’apertura della Juve ma bisogna trovare un accordo legato all’ingaggio dello specialista romano.

Foto: Instagram Pellegrini