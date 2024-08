L’indiscrezione: Lazio, le ultime su Folorunsho. E su Hysaj-Pedro…

La Lazio continua a lavorare su Folorunsho, principale obiettivo per il centrocampo, ma non ha ancora formalizzato una proposta tale da convincere il Napoli. Soprattutto, almeno per ora, il club azzurro non apre al prestito con diritto di riscatto. Ora bisogna verificare cosa accadrà nelle prossime ore con Basic, Akpa-Akpro e Anderson in uscita, anche Cataldi non è intoccabile. Nel frattempo Hysaj e Pedro sono fuori dai giochi: entrambi probabilmente non entreranno nella lista per l’Europa League, il terzino albanese forse anche in quella per il campionato.

Foto: sito figc