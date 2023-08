L’indiscrezione: Lazio, la bagarre per Lloris e le alternative

Hugo Lloris e la Lazio sta diventando un intrigo forse eccessivo. Claudio Lotito ha deciso di andare fino in fondo, come abbiamo raccontato poco fa. E in nottata ci saranno ulteriori confronti all’interno di una situazione che andrebbe risolta velocemente. Forse sarà lo stesso Lloris a chiedere un chiarimento, ben oltre l’aspetto economico che coinvolge equilibri interni non semplici. Lotito è pronto a soddisfare la richiesta economica che farebbe risaltare una differenza enorme con l’attuale titolare Provedel. E poi ci sarebbe l’aspetto tecnico: è possibile immaginare che Llloris vada alla Lazio per fare la riserva? Ecco, bisognerebbe chiarire questi aspetti e il confronto è ancora aperto. Le eventuali alternative? La soluzione Sepe andrebbe valutata in caso di ripensamenti per Lloris. Alla Salernitana piace Fares, si potrebbe andare rapidamente a dama. E forse sarebbe il caso di mettere la parola fine, in un senso o nell’altro, a pochi giorni dall’esordio in campionato.

Foto: Instagram Francia