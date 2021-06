L’indiscrezione: Lazio, il più vicino è Hysaj. Ma in generale serve più velocità

La Lazio sta lavorando per consegnare i rinforzi a Maurizio Sarri. Il più vicino oggi è Elseid Hysaj, come già anticipato, al punto che già le prossima settimana ci potrebbe essere un incontro per chiudere. Per il resto sono stati fatti tanti nomi, anche un paio al giorno, alcuni non in orbita biancoceleste.

Sarri vuole soprattutto gli esterni offensivi in modo da passare più rapidamente al 4-3-3: ha avallato con forza Kostic dell’Eintracht, i dirigenti tedeschi sono stati nella Capitale (sarebbe goffa qualsiasi tipo di smentita) e lo hanno proposto anche alla Roma. Il discorso è semplice: l’Eintracht ha messo Kostic sul mercato, ma alle sue condizione, non obbligatoriamente accettando formule strane.

Tra l’altro il contratto scade nel 2023 e bisogna anche accelerare. Se la Lazio, che ha messo in preventivo la cessione di Correa (ribadiamo le sirene dalla Premier), pensa di tirarla per le lunghe di sicuro troverà barriere altissime. La nuova era Sarri giustificherebbe una maggiore velocità rispetto al passato. Anche perché la Lazio i soldi li ha spesi anche per operazioni importanti (una trentina di milioni per Vavro e Muriqi) ma onestamente con risultati disastrosi. Ora anche Tare si deve adeguare, con una velocità di crociera diversa rispetta alle abitudini. Non facendo follie, ovviamente, ma neanche restando per troppi giorni in stand-by.

