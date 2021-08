L’indiscrezione: Lazio, i giorni di Correa (che vuole l’Inter). Poi il triplo colpo

Joaquin Correa ha una posizione in bilico. La Lazio non lo ritiene incedibile, lui ha voglia di fare una nuova esperienza, la richiesta è di 30 milioni più bonus, la soluzione Inter può tornare di moda dopo il muro altissimo alzato dall’Atalanta per Zapata. Ci sono anche opzioni inglesi, per esempio l’Everton, ma ora Correa aspetta la decisione dell’Inter e di Inzaghi, con la speranza di vedere realizzato il suo sogno. Poi la Lazio annuncerà un triplo colpo: Basic per il centrocampo, Pedro e Kostic come esterni offensivi. Per tesserare Kostic serve liberare il posto di Kamenovic, dalla Serbia parlavano di un concreto interesse della Stella Rossa. Non dovremo aspettare molto visto che venerdì dovranno essere presentate le liste. Intanto, come già anticipato, Lotito sbloccherà indice di liquidità versando una cifra tra 10 e 15 milioni.

Foto: Twitter Lazio