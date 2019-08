L’indiscrezione: Laxalt, il Toro aspetta una risposta. E il Sassuolo…

Il Toro cercherà l’impresa in Europa Legue, poi consumerà gli ultimi giorni di mercato per chiudere due o tre operazioni in entrata. Per il ruolo di esterno offensiva resta sempre valida l’opzione Kamano, ma bisogna capire se ci possono essere margini per una riapertura relativa a Simone Verdi. E sono andati avanti bene i discorsi con Diego Laxalt, in uscita dal Milan e in lizza per il ruolo di laterale sinistro alla corte di Mazzarri. Ma sulle tracce di Laxalt c’è anche il Sassuolo, che potrebbe tornare sul mercato dopo l’infortunio di Rogerio.

Foto: sito ufficiale Milan