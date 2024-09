L’indiscrezione: l’Avellino pensa a Tesser, ma per ora va avanti con Pazienza

Un avvio di stagione deludente per l’Avellino, un punto in due partite: bottino di sicuro non in linea con le ambizioni e gli investimenti del club. Ma per il momento, dopo un’attenta riflessione, l’Avellino ha deciso di andare avanti con Michele Pazienza, sarà probabilmente decisiva la prossima sfida con l’Audace Cerignola. L’Avellino ha ancora Rastelli sotto contratto, ma in caso di svolta una pista concreta porterebbe ad Attilio Tesser che ha già allenato in Irpinia e che ieri è stato contattato dal Trapani.

