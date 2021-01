L’indiscrezione: Lautaro-Inter, incontro proficuo per il rinnovo. Ne servirà un altro

Incontro proficuo tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. C’è la volontà reciproca di andare avanti, dopo gli spifferi della scorsa estate e l’assalto del Barcellona, in presenza di una clausola, che non ha portato a nulla di concreto. Si è parlato di numeri, con una base di cinque milioni a stagione più bonus, ne servirà almeno un altro per avvicinarsi sempre più alla fumata bianca.