L’indiscrezione: Laurienté, tre proposte rifiutate dal Sassuolo. La situazione

Armand Laurienté non è contento di restare al Sassuolo in Serie B, ma deve fare di necessità virtù. Vedremo se accadrà qualcosa negli ultimi tre giorni di mercato, nel frattempo il Sassuolo ha respinto una proposta della Lazio che aveva offerto 10 milioni più 2 di bonus, una dell’OM che aveva presentato 2 più 12 e un’altra del Fenerbahce che si sarebbe spinto fino a 15 milioni tra diritto e obbligo. Il Sassuolo chiede di più, ma forse sarebbe meglio dire che ha timore di privarsi di una pedina comunque non contenta di giocare in B.

Foto: Instagram Laurienté