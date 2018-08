L’indiscrezione: Lasagna, possibile idea Napoli last minute

Mercato Napoli chiuso? In linea di massima sì, ma fino alle 20 di domani bisogna essere sempre allertati. Resta da fare qualche uscita, ma una possibile idea last minute può chiamare in causa Kevin Lasagna, un attaccante apprezzato e che l’Udinese cederebbe soltanto a determinate condizioni. Soprattutto quella di prendere un paio di punte e sta lavorando in questo senso. Lavagna-Napoli last minute, per ora una traccia. Vedremo.

Foto: sito ufficiale Udinese