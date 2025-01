L’indiscrezione: Larsson Coulibaly dalla Lazio in prestito al Birkinkara

Nell’ultimo giorno utile per i trasferimenti in entrata per il calciomercato maltese, il Birkinkara ha preso in prestito Larsson Coulibaly – centrocampista ivoriano classe 2003 – di proprietà della Lazio, alla concorrenza di alcune società italiane di Lega Pro, che avevano palesato interesse dopo l’ottima prima parte di stagione disputata da Coulibaly tra le file del Mosta. Il suo agente italiano, Christian Bosco, così commenta l’avvenuto trasferimento: “Inizialmente ero intenzionato a riportare Larsson in Italia già durante la sessione di mercato in corso, ma il forte interesse mostrato dal Birkinkara già da lungo tempo, ed il fatto che il team sia allenato dall’ottimo tecnico italiano Stefano De Angelis, hanno indotto sia me che il ragazzo a propendere per questa scelta, per poi valutare con serenità la migliore soluzione a fine stagione (visto che il contratto con la Lazio andrà “in scadenza” a giugno 2025). Oltre a ringraziare la dirigenza del Mosta e del Birkinkara, ci tengo a ringraziare la Lazio ed il suo Segretario Generale Armando Calveri per il suo preziosissimo operato”.