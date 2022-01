L’indiscrezione: Lapadula bloccato, il Venezia chiude per Nsamé

Il Venezia ha ormai chiuso un’operazione importante per l’attacco. Dopo i tentativi respinti per Lapadula, siamo ai dettagli per Jean Pierre Nsamé che era stato accostato alla Samp ma che ha scelto il Venezia. Il club lagunare si era mosso prima sia con lo Young Boys sia con l’entourage dell’attaccante. Operazione superiore ai 4 milioni con 700 mila euro circa di prestito e riscatto in caso di salvezza. Un rinforzo importante per Zanetti.

FOTO: Le Matin