L’indiscrezione: Lamptey alla Fiorentina, è fatta. Le cifre

30/08/2025 | 10:43:32

Esclusiva confermata, otto giorni dopo. Venerdì 22 agosto era emersa a sorpresa la pista Tariq Lamptey per la fascia destra, la famosa alternativa a Dodo. Trattativa che si è riscaldata sempre più, avevamo aggiunto pochi giorni fa che si stavano limando gli ultimi dettagli con il Brighton e ieri sera che era stato raggiunto un accordo totale con il talentuoso terzino. Ora siamo ai dettagli, 6 milioni più bonus al club inglese per il classe 2000, contratto quadriennale.

Foto: Instagram Lamptey