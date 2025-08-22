Esclusiva: Fiorentina, interesse concreto per il terzino Lamptey del Brighton

22/08/2025 | 13:02:10

La Fiorentina ha chiuso l’operazione Piccoli, ma il mercato quasi sicuramente non finisce qui. Anzi, c’è un interesse concreto per il terzino destro Tariq Lamptey, ghanese classe 2000, cresciuto nel Chelsea e attualmente al Brighton con un contratto in scadenza. Lamptey è stato. sondato da un altro paio di club, ma la Fiorentina sta avanzando, potrebbe essere l’ideale vice Dodo. Pur non spiccando fisicamente, Lamptey ha grande velocità, buona tecnica e accompagna bene la squadra con le sue scorribande sulla fascia destra, all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Molto presto la Fiorentina prenderà una decisione su Niccolò Fortini che ha diverse proposte sia in Serie A che in B.

Foto: Instagram Lamptey