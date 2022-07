L’indiscrezione: l’agente di Joao Pedro venerdì incontrerà Fenerbahce e Galatasaray

Marco Piccioli venerdì sarà a Istanbul e in quel giorno (forse) si potrebbe decidere il destino di Joao Pedro. Il Cagliari ha fretta di chiudere e lancia messaggi di accordi che tali ancora non sono. Piccioli incontrerà il Fenerbahce (tra l’altro notizia di ieri) e il Galatasaray (da sempre sul pezzo). Chi offre di più, vince. Il Galatasaray ha rilanciato per il cartellino, la stessa cosa potrebbe fare il Fenerbahce. In Italia alla finestra per ora resta il Torino, ma per ora è un derby turco. Calma, senza correre e senza sganciare notizie infondate, come per esempio quella che aveva mandato la Salernitana a un passo da Joao Pedro. Evidentemente no…

Foto: Twitter Cagliari