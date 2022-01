L’indiscrezione: la verità su Muriqi. A Sarri piace sempre Burkardt

Dall’Inghilterra hanno dato per avviata, anzi per quasi definita, l’operazione per il trasferimento di Muriqi al West Bromwich. Vi raccontiamo quanto sappiamo dopo verifica: la Lazio ha dato il via libera, l’interesse c’è, ma chiede un’operazione che non sia in prestito e che comunque preveda un obbligo di riscatto. Muriqi non vede l’ora di lasciare la Lazio, assolutamente ricambiato. Ma per l’attaccante ci sono stati altri sondaggi, dalla Turchia e non solo. Il nome da seguire per l’eventuale sostituzione, come già raccontato, è quello di Jonathan Michael Burkardt, classe 2000 del Mainz, già promosso da Sarri. Esattamente come resta caldo Casale, difensore del Verona apprezzato anche dal Milan. E per il centrocampo Vecino è un’opzione, subito o a parametro zero se nel frattempo non si materializzassero altri pretendenti. Per il momento la situazione è ferma.

FOTO: Instagram Muriqi