Gigi Castaldo, classe ’82, è reduce da una stagione alla Casertana ma potrebbe anche andare via nelle prossime settimane. Le proposte non mancano: la Turris è una società molto ambiziosa e cerca un attaccante con quelle qualità; ma è ambizioso anche il Taranto che in Serie D vuole programmare un campionato di vertice e intende regalarsi l’ex attaccante dell’Avellino.