Davide Santon non è la prima scelta del Valencia, che spera di sbloccare l’operazione Hysaj per la fascia destra. Il terzino della Roma stava vagliando qualche soluzione dalla Spagna, ma non era stata trovata l’intesa. Ora la Spal sta valutando, può essere un’operazione last minute. La stessa Spal si è rassegnata per Parigini che potrebbe andare a scadenza con il Torino.

Foto: Twitter Roma