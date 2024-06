L’indiscrezione: la Samp accelera per Tutino. E la Salernitana…

Gennaro Tutino è, come anticipato giorni fa, un obiettivo concreto della Samp. E il club ha accelerato nelle ultime ore per l’attaccante di proprietà del Cosenza, reduce da una grande stagione. Per Tutino ha chiesto informazioni la Salernitana, hanno sondato Venezia e Schalke, ma la Samp vuole concretizzare proprio per evitare che i granata che saranno allenati da Sottil possano approfondire il discorso. La partita non è ancora chiusa, ma Tutino è sempre più al centro del mercato.

Foto: Instagram Tutino