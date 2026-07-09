L’indiscrezione: la Roma sempre vigile su Garnacho. Gli scenari

09/07/2026 | 21:08:09

Troppi nomi accostati alla Roma, alcuni (per esempio Ndoye, come spiegato ieri) senza grande profondità. Confermiamo, invece, il forte interesse per Alejandro Garnacho: confermando quanto svelato lo scorso 2 luglio, teniamo il profilo in forte considerazione rispetto agli altri al momento poco caldi. Il Chelsea non ha ancora preso una decisione definitiva, la prossima settimana l’esterno offensivo classe 2004 dovrebbe aggregarsi al gruppo e allora si capirà qualcosa in più sul suo futuro. La Roma resta attenta alle evoluzioni, per l’eventuale prestito ma non solo. Prima dovranno essere i Blues a prendere una decisione sull’inserimento o meno di Garnacho nel nuovo progetto tecnico affidato a Xabi Alonso. Fino a quel momento bisognerà aspettare, ma se ci fossero spiragli la Roma sarebbe disposta ad entrare in scena.

foto instagram Chelsea