L’indiscrezione: la Lazio blocca (per ora) le uscite di Hysaj e Basic

Qualcosa si era mosso, soprattutto per Hysaj, obiettivo concreto del Lecce, anche se sugli gli accordi legati all’ingaggio per la seconda parte della stagione ci sarebbe stato e ci sarebbe da lavorare. Ma la Lazio ha bloccato per ora l’uscita dell’esterno e anche quella del centrocampista Basic (quest’ultimo ha richieste dall’Italia e dall’estero) per un’emergenza che caratterizza questa fase del campionato. In pratica, oggi Basic può essere un cambio essenziale per il centrocampo. Probabilmente andrà via, come Hysaj, ma non nei prossimi due o tre giorni di mercato.

Foto: twitter Lazio