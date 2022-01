L’indiscrezione: la Juve vuole che Kaio Jorge resti in Italia. Il Cagliari e gli intrecci con Nandez

Kaio Jorge può lasciare la Juve nelle ultime ore di mercato, a maggior ragione con Morata destinato a restare. L’attaccante era stato accostato alla Salernitana ma ci sono perplessità, ha tra offerte dall’estero, ma c’è il Cagliari che per la Juve sarebbe un’opportunità per lasciarlo in Serie A e permettergli di giocare. Nell’operazione può entrare Nahitan Nandez, pista dei giorni scorsi e che permetterebbe alla Juve di accogliere un altro centrocampista malgrado l’arrivo imminente di Zakaria. Foto: Twitter Cagliari