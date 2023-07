L’indiscrezione: la Juve oltre Vlahovic. Lista ristretta, due nomi in cima

La Juve è preparata all’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Vi abbiamo parlato del gradimento assoluto dell’attaccante serbo per la destinazione Paris Saint-Germain in attesa che i contatti entrino nel vivo. E se Dusan salutasse, chi sarebbe il sostituto? In una ristretta lista confermiamo quanto raccontato lo scorso 30 gennaio: un profilo che piace molto è Jonathan David, non incedibile a Lille per una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Sulla stessa linea c’è Hojlund, confermiamo, tenendo conto che lui ha dato la precedenza al Manchester United. La valutazione equivale a quella di David, una sessantina di milioni. Nella ristretta lista David è in compagnia un altro 2000 Noah Okafor, gioiellino svizzero del Salisburgo. Lukaku? Oggi le carte in mano ce le ha l’Inter, con la speranza che nessuno gliele porti via. Gli altri nomi sono alternativi, compreso Scamacca che ha speso parole dolci per la Roma, come se fosse un diritto di precedenza in attesa che si trovino accordi con il West Ham sulla formula.

Foto: Instagram David