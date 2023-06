L’indiscrezione: la Juve di Giuntoli, tutte le possibili traiettorie

Da domani Cristiano Giuntoli sarà libero di firmare con la Juve. E con il tempo cambieranno molte cose. Massimiliano Allegri è lì per contratto, ma non si offenderà se diciamo che ha fatto di tutto e di più per mantenere la soluzione interna. Ora c’è un contratto da rispettare e soprattutto due stagioni assurde da riscattare: senza trofei, senza gioco, senza nulla. Allegri andrà avanti, molte cose le capiremo strada facendo. Ma come potrebbe cambiare la Juve di Allegri? Dipenderà dalle cessioni, da Zakaria, McKennie e Arthur in uscita, dalla vicenda Chiesa (occhio) e da Vlahovic. La Juve ha Milik e Kean in organico, ma se partisse Dusan (dal nostro punto di vista un errore) andrebbe sostituto: un nome che è sempre piaciuto a Giuntoli è Jonathan David, non a caso anche in orbita Napoli se partisse Osimhen. In lista possiamo mettere di sicuro Parisi (intreccio con Pellegrini) e Zaniolo, a maggior ragione se partisse Chiesa. E su Milinkovic-Savic occhi vigili, all’interno di quanto accadrà in casa Lazio.

