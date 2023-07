L’indiscrezione: la Juve consolida la pole per Holm

La Juve cerca un altro terzino in prospettiva, l’ha individuato in Holm. In giornata c’è stato il preannunciato contatto con lo Spezia, la valutazione è tra i 12 e i 15 milioni, ma potrebbe essere abbassata da almeno una contropartita tecnica. Allo Spezia piace De Winter, ma è più semplice che nell’operazione entri il terzino Tommaso Barbieri (seguito da almeno altri tre club di Serie B) oppure un altro giovane della Juventus Next Gen. Di sicuro la Juve, come raccontato nelle ultime ore, sta consolidando la pole per Holm.

Foto: Instagram Holm