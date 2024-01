L’indiscrezione: Kumbulla, più Sassuolo che Udinese con Ferrari in uscita

La Roma sta trovando una soluzione per Kumbulla. Nelle ultime ore si è parlato di due club, Udinese e Sassuolo, ma le chance degli emiliani sono in chiara crescita. Un’operazione che permetterebbe di liberare l’esperto Ferrari, in uscita dal Sassuolo e che ha ricevuto una proposta importante dalla Cremonese.

Foto: Instagram Kumbulla