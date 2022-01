L’indiscrezione: Kulusevski, pronto un volo privato da Torino nel pomeriggio

Dejan Kulusevski è pronto a lasciare Torino per volare a Londra e fare le visite con il Tottenham. Un volo privato lo porterà nella capitale inglese, la partenza è prevista tra le 15 e le 17. Operazione da 45 milioni bonus compresa. Il Tottenham chiuderà anche Bentancur, alla Juve arriverà Zakaria e ci sono margini per Nandez in un’operazione con il Cagliari interessato a Kaio Jorge.

FOTO: Twitter Ufficiale Juventus