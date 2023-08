L’indiscrezione: Krunic, fin qui nessuna tentazione Milan

Il Milan non ha intenzione di privarsi di Rude Krunic, malgrado le indiscrezioni degli ultimi giorni. Krunic ha avuto tante richieste nelle ultime settimane, ma il club rossonero ha sempre resistito. E fin qui valgono le parole di Stefano Pioli che lo ha confermato dopo l’ultima partita vinta dal Milan sul Torino. Non ci sono tentazioni, dunque, anche se il mercato fino alla fine può nascondere ogni tipo di sorpresa. E non è escluso che alla fine della sessione il Milan possa procedere al prolungamento del contratto.

