L’indiscrezione: Kostic-Juve, nuovi contatti. E i dettagli sulle cifre

La Juve aspetta Pogba, vuole prendere due esterni offensivi e ha ormai in accordo con Angel Di Maria che va soltanto formalizzato. Abbiamo spiegato come Ivan Perisic avesse dato la precedenza all’Inter, il rinnovo è stato impostato dopo il proficuo incontro di oggi, la fumata bianca è a un passo. La Juve vuole comunque prendere un altro esterno offensivo e ci sono conferme sul gradimento per Filip Kostic, pista a sorpresa di sabato che può accendersi nei prossimi giorni. La Juve si è informata, Allegri lo apprezza, Kostic ha un altro anno di contratto con l’Eintraht Francoforte, è reduce da una grande stagione e ha vinto l’Europa League. Sulle sue tracce ci sono un paio di club inglesi, ma la Juve resta molto interessata. La valutazione del cartellino, proprio per la particolare situazione contrattuale, è di circa 15 milioni. Situazione da seguire.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte